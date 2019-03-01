Актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" попал в больницу с инсультом

О состоянии Люка Перри пока ничего неизвестно.

Актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри попал в больницу. По предварительным данным, у артиста диагностировали инсульт. Об этом сообщает портал TMZ.

Скорая помощь забрала актера из дома в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Люка Перри увезли в местную больницу, о его состоянии пока ничего неизвестно.

Люк Перри известен всему миру благодаря роли Дилана МакКея в американском молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Сейчас актер снимается в подростковой драме " Ривердэйл". Там он играет Фреда Эндрюса, отца одного из главных героев.

Ранее мы писали, что известный пародист Александр Песков попал в больницу.

Видео: YouTube / ВСЕМИРНЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ