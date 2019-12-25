Умер знаменитый переводчик и радиоведущий Леонид Володарский

Ему было 73 года.

Сообщение об уходе Леонида Володарского поступило от радиостанции "Говорит Москва".

Леонид Володарский оставил непередаваемый след в мире перевода и искусства. Особенно запомнились его переводы фильмов 90-х, которые гремели на видеокассетах, а его узнаваемый голос стал настоящей маркой времени. Начиная с марта 2014 года, он также вел авторскую программу на волнах радио "Говорит Москва" в выходные дни.

Леонид Володарский обладал невероятной языковой многогранностью, окончил Институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Его владение английским, итальянским, испанским и французским позволяло ему воплощать дух оригинальных произведений в звучных переводах. Великолепные работы включали такие культовые фильмы, как "Крестный отец", "Звездные войны" и "Крепкий орешек", их звучание становилось подарком для слушателей.

Сам Леонид Володарский скромно говорил о своем голосе, подчеркивая, что он – не оперный певец, и его голос не определяет его индивидуальность.

Ранее сообщалось, что в Милане попрощались с Берлускони.

Фото: скриншот видео YouTube