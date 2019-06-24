Умер создатель Скуби-Ду Джо Клеменс Руби

Американский сценарист скончался в 87 лет.

Умер создатель Скуби-Ду. Американский сценарист и художник-мультипликатор Джо Клеменс Руби скончался в 87 лет в городе Уэст-Лейк-Виллидж, штат Калифорния. Об этом рассказали журналисты из Variety. В СМИ добавили, что гибель сценариста произошла из-за естественных причин.

Напомним, что мультсериал "Скуби-Ду, где ты!" создан Руби совместно с писателем Кеном Спирсом. Впервые проект транслировался в 1969 году. Позже автор заявлял о том, что не надеялся на долгосрочный успех. Он полагал, что мультсериал будет выходить лишь один сезон. По словам внука покойного, его дед не переставал творить до самого момента смерти.

Джо Клеменс Руби также известен по созданию таких мультсериалов, как "Чудо-пес Динамит" и "Ябберджау".

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Фото: scoobydoo.fandom.com

Видео: Youtube/romeo shkurti