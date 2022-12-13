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HBO Max опубликовал трейлер мультсериала "Велма"

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Сериал выходит с 12 января.

Американский стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер нового мультсериала "Велма" об одной из героинь известной франшизы "Скуби-Ду". Известно, что в проекте заявлено десять эпизодов. Они будут рассказывать о жизни и приключениях персонажа Велмы Динкли, когда девушка только решила собрать команду, которая разгадывает мистические тайны. Шоу будет показываться на онлайн-платформе с 12 января. Еженедельно будет выходить по две серии. Официально трансляция сезона закончился 9 февраля 2023 года. Стоит отметить, что пёс Скуби-Ду в сериале не появится из-за требований, которые выдвинула компания Warner Bros.

Ubisoft показала игровой процесс Skull and Bones в ходе получасовой трансляции.

Фото и видео: YouTube / HBO Max

Теги: hbo max, велма, мультсериал, скуби-ду, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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