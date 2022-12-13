Ubisoft показала игровой процесс Skull and Bones в ходе получасовой трансляции

Сроков релиза игры нет.

Компания Ubisoft показала игровой процесс нового проекта Skull and Bones в ходе получасовой трансляции геймплея. В мероприятии приняли участие дизайнер Джоэл Дженисс и старший разработчик Алексис Креттон. Они продемонстрировали фанатам о том, какие миссии будут выполнять пользователи, а также о том, каким образом авторы ведут повествование в проекте. Предположительно, в какой-то из игровых моментов пользователи получат бутылку с запиской в море. При этом разработчики в шестой раз перенесли дату официального выхода.

Netflix объявил в тизере точную дату выхода полнометражки "Лютер" с Идрисом Эльбой.

Фото и видео: YouTube / Ubisoft