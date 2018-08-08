Умер еще один ребенок, который ждал операции у трансплантолога Каабака

Брата-близнеца погибшего мальчика готовят к операции.

В Москве умер мальчик Р., который ожидал пересадки почек от родителей у трансплантолога Михаила Каабака. Его брата-близнеца со схожим заболеванием уже готовят к операции. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Ведомство принесло искренние соболезнования родителям, и назвало причиной смерти осложнения, не связанные с основным заболеванием. Малышу не было года.

Как сообщила директор департамента медпомощи детям Минздрава Елена Байбарина, погибшего мальчика не могли прооперировать ранее, так как ему только в конце ноября сделали специальную прививку.

Трансплантолога Михаила Каабака в ноябре уволили из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей, где он пересаживал почки детям до 6 кг по международной методике, которую в России больше никто не использовал. После большого общественного резонанса врачу разрешили восстановиться в должности.

Ранее умерла годовалая пациентка трансплантолога Каабака.