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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Каабака

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Из-за его увольнения девочка не дождалась операции по пересадке почки.

Годовалая девочка Настя, которая ожидала пересадки почки, умерла, так и не дождавшись операции. Уволенный ранее трасплантолог Михаил Каабак рассказал "Интерфаксу", что малышку должны были поставить на ежедневный гемодиализ, а вместо этого выписали домой.

Трансплантолог  Каабак подтвердил, что на такой исход повлияло его увольнение из НМИЦ. Доктор заявил, что ребёнок мог умереть и во время операции и после неё, но так хотя бы был шанс. Настя была в списке на срочную операцию, который передали Минздраву, её должны были  прооперировать на этой неделе.

В середине ноября Михаила Каабака уволили из НМИЦ, где он делал уникальные операции по пересадке почек детям весом до 6 килограммов.

 

Теги: девочка, каабак, операции, почки
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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