Умер экс-барабанщик и сооснователь Slipknot Джоуи Джордисон

Ему было 46 лет.

В возрасте 46 лет скончался экс-барабанщик группы Slipknot Джоуи Джордисон. Об этом пишет музыкальное издание Rolling Stone со ссылкой на родственников музыканта.

Согласно данным СМИ, Джордисон скончался во сне 26 июля. Причина смерти не называется. Широкую публику не допустят на похороны музыканта, отметила его семья.

Джордисон был одним из основателей группы Slipknot в 1995 году. Он посвятил ей 18 лет своей жизни. Ранее барабанщик рассказывал в интервью, что борется с поперечным миелитом. После выздоровления в 2018 году Джордисон начал играть в составе группы Sinsaenum.

Ранее ушёл из жизни актёр и музыкант Пётр Мамонов.

Фото: Instagram / thejoeyjordison