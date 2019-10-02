В 80 лет умер чешский певец Карел Готт

Он скончался после продолжительной болезни.

На 81-ом году жизни умер чешский певец Карел Готтю. Об этом сообщили чешские СМИ со ссылкой на его жену Ивану Готт.

Мой любимый муж Карел Готт оставил нас вчера незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни. Ивана Готт

Карел Готт – популярный чешский певец, который десятки раз приезжал с гастролями в СССР, поэтому многим был хорошо знаком. Он выпустил около 300 альбомов, некоторые композиции он исполнял вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова.

Ранее в 84 года умер автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели.

Видео: YouTube/ SUPRAPHON, Benetomm