Умер актер, сыгравший Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе"

Причина смерти Уилли Гарсона уточняется. В последние годы он боролся с раком.

В среду, 22 сентября, стало известно о смерти актера Уилли Гарсона, наиболее известного по роли Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе". Об этом сообщил его приемный сын в Instagram.

Я так тебя люблю, папа. Покойся с миром. Написал он

Актер скончался в возрасте 57 лет. Точная причина смерти пока не называется. Известно, что в последние годы он боролся с раком.

Уилли Гарсон родился 20 февраля 1964 года в Нью-Джерси. На его счету десятки ролей в фильмах и сериалах. Актера можно увидеть в "Твин Пикс", "Секретных материалах", в сериале "Друзья", а также в фильмах "День сурка" и "Между небом и землей". Наибольшую известность приобрел после исполнения роли Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе".

Ранее мы писали, что в анонсе нового сезона HBO Max промелькнули кадры из сиквела "Секса в большом городе".

Фото: кадр из фильма "Секс в большом городе 2" (2010)