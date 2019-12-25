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Умер актер, сыгравший Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе"
Сегодня, 9:56
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Умер актер, сыгравший Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе"

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Причина смерти Уилли Гарсона уточняется. В последние годы он боролся с раком.

В среду, 22 сентября, стало известно о смерти актера Уилли Гарсона, наиболее известного по роли Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе". Об этом сообщил его приемный сын в Instagram.

Я так тебя люблю, папа. Покойся с миром.

Написал он

Актер скончался в возрасте 57 лет. Точная причина смерти пока не называется. Известно, что в последние годы он боролся с раком.

Уилли Гарсон родился 20 февраля 1964 года в Нью-Джерси. На его счету десятки ролей в фильмах и сериалах. Актера можно увидеть в "Твин Пикс", "Секретных материалах", в сериале "Друзья", а также в фильмах "День сурка" и "Между небом и землей". Наибольшую известность приобрел после исполнения роли Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе".

Ранее мы писали, что в анонсе нового сезона HBO Max промелькнули кадры из сиквела "Секса в большом городе".

Фото: кадр из фильма "Секс в большом городе 2" (2010)

Теги: секс в большом городе, уилли гарсон
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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