В анонсе нового сезона HBO Max промелькнули кадры из сиквела "Секса в большом городе"

События в сериале разворачиваются спустя 20 лет после выхода оригинального шоу.

Онлайн-сервис HBO Max опубликовал на YouTube ролик-анонс нового сезона. Среди новинок сервиса сезоны "Наследников", "Эйфории", "Умерь свой энтузиазм", "Белой Вороны" и проект "Половая жизнь девочек из колледжа". Кроме того, в ролике можно увидеть фрагменты из четвертой "Матрицы" и несколько секунд из "Дюны" Дени Вильнева, премьера которой недавно состоялась в российском прокате.

В обзорном трейлере также промелькнули кадры из сиквела сериала "Секс в большом городе". События в нем разворачиваются спустя 20 лет после выхода оригинального шоу. Вместо Саманты к тройке подруг присоединилась героиня Николь Ари Паркер. Актриса сыграет маму троих детей и режиссера-документалиста Лизу Тодд Уэкслер.

Ранее стало известно, что продолжение "Секса в большом городе" будет многосезонным.

Видео: YouTube / TV Promos