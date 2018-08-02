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В 92 года умер актер из бондианы Дэвид Хедисон

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Также Дэвид Хедисон играл в сериалах "Ангела Чарли", "Другой мир", Рыцарь дорог".

На 93-ем году жизни умер американский актер Дэвид Хедисон, сыгравший оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах о Джеймсе Бонде. Он умер в Лос-Анджелесе, причина смерти не уточняется. Об этом сообщила газета Metro со ссылкой на заявление дочерей артиста

Актер родился в 1927 году в штате Род-Айленд, в семье эмигрантов-армян. Популярность ему принесли два фильма бондианы — "Живи и дай умереть" 1973 года и "Лицензия на убийство" 1989-го.

Также Дэвид Хедисон играл в сериалах "Ангела Чарли", "Другой мир", Рыцарь дорог".

Ранее в 29 лет умер шеф-редактор "Пусть говорят" Денис Коновалов.

Видео: YouTube/ Alan K. Rode

 

Теги: бондиана, дэвид хедисон, умер актер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня, Культура, Кино,

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