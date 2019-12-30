В США покончил с собой актер из сериала "Друзья"

Стэна Кирша нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе.

В Америке умер актер из сериала "Друзья" Стэн Кирш. Мужчину нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал TMZ.

Тело Стэна Кирша нашли 11 января. Актеру был 51 год. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство.

Стэн Кирш родился 15 июля 1968 года в Нью-Йорке. С четырех лет актер начал сниматься в рекламных роликах для телевидения. Однако известность ему принесли роли в многочисленных телесериалах. Самой успешной стала роль Ричи Райана – товарища главного героя в сериале "Горец". Кроме того, Кирш снялся в сериалах "Друзья" и "Главный госпиталь", а также в фильме "Месть мертвецов" и др. В 2008 году он основал собственную актерскую студию Stan Kirsch Studios, однако заметного успеха не добился.

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Видео: YouTube / Prof. Day Top News