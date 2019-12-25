Улицы Петербурга в пятницу чистят более 950 уборочных машин

В садах и парках работают еще 93 машины и 479 специалистов.

В пятницу днем улицы Петербурга приводят в порядок 958 единиц техники и 1251 работник ручного труда дорожных предприятий Комитета по благоустройству. В садах и парках работают еще 93 машины и 479 специалистов. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Специалисты убирают городские магистрали, обрабатывают дороги противогололедными материалами, вывозят собранный снег. За прошлые сутки на пункты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" доставили более 28 тысяч кубометров снега. Также за сутки было использовано чуть более 1 тысячи тонн песко-соляной смеси.

По прогнозу синоптиков, 20 февраля в Петербурге заметно потеплеет по сравнению с предыдущими морозными днями, и температура воздуха составит -6-8 градусов. При этом месячная норма снега может выпасть в Петербурге за праздничные дни.

Дежурная служба Комитета круглосуточно принимает звонки от жителей, связанные с уборкой городских улиц, по тел.: 314-60-13.

Фото: Piter.tv