Piter.tv показывает, как выглядит видеоконтроль на улице Рубинштейна

На этой неделе самая барная улица города оказалась под наблюдением 18 дополнительных камер.

На улице Рубинштейна установили 18 дополнительных камер видеонаблюдения. Мы решили проверить, как это выглядит в городской среде, прогулявшись по улице в центре Петербурга.

Как заметил корреспондент Piter.tv, ближе к Невскому проспекту территория полностью находится под надзором невидимого ока, однако потом "плотность" камер несколько снижается.

Как ранее сообщал глава администрации Центрального района Максим Мейксин, данная мера была предпринята, чтобы усилить безопасность на шумной улице и решить проблему с парковкой, которая летом может стать платной круглосуточно.

Камеры напоминают огромные фонари на фасадах зданий. Больше всего камер смотрит на бар Frank, который находится напротив Пяти углов. За заведением "следят" сразу три устройства.

Некоторые жильцы ругают идею усилить мониторинг на их улице, коллективно отказавшись от данной меры. Возможно, по этой причине не весь барный тракт заставили камерами.

Эксперт в области урбанистики Анастасия Козлова считает, что видимый эффект могут дать только высокие штрафы для тех, кто не соблюдает правила парковки. Также мера может распространяться на шумных посетителей заведений. Для этого необходимо подключить к проблеме экспертов, которые займутся планированием улицы.

Фото: Василиса Кириллова / Piter.tv