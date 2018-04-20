Ульяновский фермер изготовил "Новичок"

Под Ульяновском появилось растительное масло "Новичок".

На выставке сельхозпродукции в Ульяновске появился новый продукт от местного фермера под названием "Новичок".

Фермер Алексей Якушев из села Никольское-на-Черемшане выпустил к выставке ограниченную партию экологически чистого растительного масла. Эта новость взбудоражила общественность, и люди разделились на два лагеря. Одни посчитали это кощунством, другие же оценили юмор предпринимателя.

Сам маслодел признался, что сделал небольшую партию "Новичка" для выставки и друзей, объяснив, что просто хотел поднять людям настроение. Друзья же шутку фермера оценили и разобрали всю партию по цене 200 рублей за бутылку.

Видео: YouTube/Василий Новиков

Фото: соцсети