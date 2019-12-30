Украинскую певицу Ассоль затравили из-за русского языка

Девушка выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение.

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за использование русского языка. Свою композицию артистка представила на видео, опубликованом на странице телеканала "СТБ" в Facebook.

Певица заявила, что ее песня "Save it" посвящена планете Земля и тому, как важно ее беречь. При этом она говорила по-русски, чем возмутила пользователей соцсетей.

Большинство комментариев посвящено вопросу, почему на русском. Например, пользовательница Леся Тимкив говорит: "Почему по-русски говорит? <... > Такое не может представлять Украину на конкурсе!". Некая Valentina заявила: "Опять от Украины человек, который не знает украинского. Позор!!!".

Напомним, что в 2018 году певец Melovin, представляющий Украину на Евровидении, во время пресс-конференции забыл украинский язык. Он несколько раз запинался и просил помощи у переводчицы. После артист продолжил говорить на смеси русского и украинского.

Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В 2019 году победил Дункан Лоуренс с композицией Arcade.

Ранее мы писали, что конкурсант из России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020.

Видео: Facebook / телеканал СТБ, YouTube / Голос країни, Світське життя