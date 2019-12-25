Украинского певца Николая Янченко убило током в бассейне

Музыкант был известен своими песнями о семье и традициях.

Певец и композитор Николай Янченко погиб в 66 лет. Артиста убило током во время купания в бассейне, сообщило издание The Voice

Супруга Наталья рассказала, что трагический уход исполнителя стал для коллег и друзей уход полной неожиданностью. Янченко получил смертельный удар током в бассейне на территории своего дома в Стрижавке. Прощание с музыкантом пройдет в субботу в Виннице, похороны состоятся в его родной деревне.

Николай Янченко родился 14 декабря 1959 года в селе Канава Винницкой области. Поступил в Тульчинское культурно-образовательное училище по специальности "режиссер драматического коллектива". Более 20 лет он проработал художественным руководителем Дома культуры в селе Моевка.

Янченко сочинял и пел песни. Он основал фестиваль "Мамина печь", а в 2016 году ему присвоили звание народного артиста Украины.

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