Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

Вопрос открытия черногорских границ для граждан России был временным и экономическим.

Украинского консула в Черногории Михаила Шматова возмутило открытие границ для россиян. Он поделился мнением на своей странице в Facebook.

Я возмущён тем, что Россию сразу поместили в "зелёную зону" без всяких условий. Мизаил Шматов, консул Украины в Черногории

По его словам, Украина с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим количеством туристов — туда вылетает около 13-14 рейсов в неделю. При этом, уверяет Шматов, Украину всё равно ограничивают в правах.

Он добавил, что вопрос открытия черногорских границ для граждан России был временным и экономическим. Консул считает, что у украинской стороны есть вопросы к элементарному уважению.

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Видео: YouTube / Сокровища Черногории