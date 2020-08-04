В союзе туриндустрии предупредили об опасности поездки в Черногорию

Российским туристам там могут быть не рады.

В союзе туриндустрии РФ предупредили об опасности поездки в Черногорию. С мнением выступил его вице-президент Юрий Барзыкин. Его слова приводит газета "Вечерняя Москва".

По его словам, российским туристам в Черногории могут быть не рады — как это уже случалось с другими странами, с которыми РФ открыла границы. Барзыкин отметил, что некоторых странах дело доходит до шантажа.

Вернете наших, тогда мы отпустим ваших. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии

Он рассказал, что иногда в качестве шантажа россиян не пускали в гостиницы или другие общественные места.

Барзыкин отметил, что не из всех стран до сих пор курсируют вывозные рейсы — и этот факт может негативно сказаться на возобновлении авиасообщения. Также никуда не делся риск завезсти коронавирус в Россию.

При этом эксперт уверен, что повторного закрытия границ не будет. Он призвал не переживать по этому поводу.

Ранее мы писали, что еще одна страна открыла границы для россиян.

Видео: Youtube / Правительство России