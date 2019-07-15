На металлургическом заводе Украины цех залило тоннами расплавленного чугуна (видео)

Металлургический комбинат "Азовсталь" в украинском Мариуполе залило десятками тонн чугуна. Видео с места происшествия опубликовал в своем Facebook активист Максим Бородин.
Расплавленный металл выливался прямо в цех, создавая при этом огромное количество брызг. Несмотря на опасность, рабочие все равно всеми силами старались погасить поток огнеупорными материалами.
На МК "АЗОВСТАЛЬ" в миксерном отделении 2000тонн чугуна вылилось в цех... И это на НОВОМ миксере...
Максим Бородин (орфография и пунктуация автора)
В результате данного инцидента жертв и пострадавших нет.
Ранее петербургский завод запустил производство новой линейки тракторов.
Видео: Facebook/ Максим Бородин
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