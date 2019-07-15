На металлургическом заводе Украины цех залило тоннами расплавленного чугуна (видео)

В цех вылилось две тысячи тонны металла.

Металлургический комбинат "Азовсталь" в украинском Мариуполе залило десятками тонн чугуна. Видео с места происшествия опубликовал в своем Facebook активист Максим Бородин.

Расплавленный металл выливался прямо в цех, создавая при этом огромное количество брызг. Несмотря на опасность, рабочие все равно всеми силами старались погасить поток огнеупорными материалами.

На МК "АЗОВСТАЛЬ" в миксерном отделении 2000тонн чугуна вылилось в цех... И это на НОВОМ миксере... Максим Бородин (орфография и пунктуация автора)

В результате данного инцидента жертв и пострадавших нет.

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Видео: Facebook/ Максим Бородин