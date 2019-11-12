Украинский вице-премьер заявил о "состоянии войны" с Россией

Противостояние не закончится, пока страна не вернет Крым.

Украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил о "состоянии войны" с Россией. Политик полагает, что страны фактически находятся в состоянии конфликта. Прежде всего эта битва ведется политико-экономическим путем. Он может прекратиться только после возврата "оккупированных территорий", в частности - Крыма. Об этом спикер заявил в интервью изданию "РБК Украина".

Специалист добавил, что выступает за нормализацию отношений Киева и Москвы в долгосрочной перспективе. Он считает, что в Кремле должны "заплатить цену за свою агрессию", включая деньги. Размер "подходящих" компенсаций на данный момент Кулеба не определил.

И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это ни ушло прокомментировал эксперт

Он уверен, что в конечном счете полуостров все же вернется под управление Украины.Это может произойти в момент максимального ослабления России. Тогда Крым "выскользнет из ее рук".

Ранее Piter.tv писал о том, что Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Світське життя, Українська правда