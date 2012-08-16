Украинский суд отменил региональный статус русского языка в Запорожской области

Решение еще не вступило в законную силу.

Украинский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Запорожской области. Об этом в собственном Facebook аккаунте сообщил уполномоченный по вопросу защиты государственного языка в стране Тарас Креминь. Чиновник напомнил, что решение о признании регионального статуса на территории Запорожья было принято еще в 212 году.

Принято решение о признании противоправным и недействительным решения облсовета от 16.08.2012 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных законом Украины "Об основах государственной языковой политики". Тарас Креминь, украинский омбудсмен

Чиновник заметил, что постановление инстанции вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляций всеми сторонами дела.

Киев назвал русский язык частью культурного разнообразия Украины.

Фото: Pixabay.com, Facebook/Тарас Кремінь