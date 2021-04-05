Киев назвал русский язык частью культурного разнообразия Украины

Пресс-секретарь Зеленского заявила, что РФ не обладает монополией на русский язык.

По словам пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель, у России нет монополии на русский язык. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Дом". Мендель считает, что Украине нужно заявить, что есть украинский русский язык.

Ранее СМИ сообщали, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за развитие русского языка в стране. По его словам, на нем писали и говорили многие украинские деятели культуры.

Мендель считает, что украинский русский язык является частью культуры Украины, а русский язык не является собственностью РФ.

Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах, но Британия не считает английский только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык. Юлии Мендель, пресс-секретарь президента Украины.

Ранее в Киеве назвали Украину "настоящим щитом" Европы.

Видео: Youtube/Телеканал ДОМ