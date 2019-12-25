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Украинский суд арестовал 13 российских самолетов за полеты в Крым
Сегодня, 15:48
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Украинский суд арестовал 13 российских самолетов за полеты в Крым

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Авиакомпании, операторам и капитанам самолетов угрожает уголовная ответственность.

Суд Украины наложил арест на 13 самолетов Airbus одного из авиаперевозчиков РФ, который осуществлял полеты в Крым. Об этом информирует пресс-служба украинской прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что воздушные суда данной авиакомпании регулярно совершают рейсы на территорию полуострова, нарушая украинские правила въезда.

Судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", который находится на временно оккупированной территории АР Крым.

из сообщения прокуратуры Украины

В ведомстве подчеркнули, за данные нарушения перевозчику, а также капитанам самолетов и операторам, грозит уголовное преследование. Всего, по данным украинской прокуратуры, около 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки на "оккупированный полуостров".

Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаров пригрозил "немедленными санкциями" в случае полетов белорусских авиакомпании в Крым.

Фото: pexels.com

Теги: авиаперевозки, арест самолётов, крым, суд украины
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

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