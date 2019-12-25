Денис Шмыгаль объяснил, что может побудить его покинуть пост главы правительства Украины.

Украинский премьер назвал условие своей отставки. Об этом Денис Шмыгаль заявил в интервью службе "Би-Би-Си". Чиновник объяснил, что покинет должность на добровольной основе, если об этом его попросит президент страны Владимир Зеленский, парламент или народ. Он не уточнил, в каком именно формате должно поступить обращение.

Денис Шмыгаль заметил, что украинское правительство практически завершило реформу децентрализации власти. Сейчас организация находится на процессе выборов местных советов. По словам чиновника, выборы могут состояться уже осенью 2020 года, если их проведение позволит эпидемиологическая ситуация.

Премьер Украины объяснил отказ от отставки Авакова "балансом между светом и тьмой".