Украинский пранкер Вольнов заочно получил шесть лет колонии

Мужчина находится в розыске.

Украинский пранкер Никита Кувиков (известен зрителям под псевдонимом Евгений Вольнов) заочно получил шесть лет колонии. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России. Молодого человека признали виновным по статье за оправдание терроризма после теракта в здании ФСБ в Архангельске, который произошел в 2018 году. Сейчас иностранец находится в розыске.

Кувиков приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок два года. пресс-служба СК РФ по региону

Следователи считают, что Вольнов в ноябре 2018 года опубликовал в соцсетях запись в телефонным разговором о том, что признает идеологию терроризма правильной и заслуживающей поддержки и подражания. В октябре 2019 года мужчину заочно арестовали. Ранее пранкер также распространял недостоверные сведения о числе погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. своими действиями он ввел в заблуждение родственников и пострадавших.

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