  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:58
168
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Украинский националист Дмитрий Корчинский заявил о деморализации ВСУ

0 0

Население даже подконтрольных Киеву территорий смотрит исключительно российское телевидение

Украинский националист Дмитрий Корчинский заявил о деморализации войск из-за российского телевидения. Соответствующее мнение лидер националистической организации "Братство"* (запрещенная в России организация) озвучил в эфире "4 канала".

По мнению Корчинского, даже на подконтрольных Украине территория смотрят российское телевидение и телеканалы самопровозглашенных республик.

Отмечается, что украинская информационно-пропагандистская кампания против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик полностью провалена.

Ранее мы сообщали о том, что протестующие в Вашингтоне ворвались в зал заседаний Сената.

Видео: YouTube / 4 канал

Теги: украина, украинский националист дмитрий корчинский
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии