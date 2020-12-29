Население даже подконтрольных Киеву территорий смотрит исключительно российское телевидение

Украинский националист Дмитрий Корчинский заявил о деморализации войск из-за российского телевидения. Соответствующее мнение лидер националистической организации "Братство"* (запрещенная в России организация) озвучил в эфире "4 канала".

По мнению Корчинского, даже на подконтрольных Украине территория смотрят российское телевидение и телеканалы самопровозглашенных республик.

Отмечается, что украинская информационно-пропагандистская кампания против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик полностью провалена.

Ранее мы сообщали о том, что протестующие в Вашингтоне ворвались в зал заседаний Сената.

Видео: YouTube / 4 канал