Украинский националист Дмитрий Корчинский заявил о деморализации войск из-за российского телевидения. Соответствующее мнение лидер националистической организации "Братство"* (запрещенная в России организация) озвучил в эфире "4 канала".
По мнению Корчинского, даже на подконтрольных Украине территория смотрят российское телевидение и телеканалы самопровозглашенных республик.
Отмечается, что украинская информационно-пропагандистская кампания против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик полностью провалена.
Ранее мы сообщали о том, что протестующие в Вашингтоне ворвались в зал заседаний Сената.
Видео: YouTube / 4 канал
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все