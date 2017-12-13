Украинский министр после слов об оккупации Крыма Россией упал в обморок

В сети появилось видео этого короткого выступления на международном форуме в Киеве.

Сеть облетело видео с выступлением Украинского министра по информации Юрия Стеця, после которого политику стало плохо, и он упал в обморок.

Юрий Стець на международном форуме обратился к послу США на Украине Мари Йованович и евродепутату Ребекке Хармс, пообещав что будет минимально дипломатичным и максимально откровенным и искренним.

"Вы говорили, что Крым – это Украина, а Россия – оккупант, — тут вдруг министр начал задыхаться и сдавленным голосом произнес, — Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие". После этого Стець покинул трибуну. Не доходя до кулис, он упал.﻿

Ведущая форума извинилась, сказав, что Юрий Стець болен и это нормально в его состоянии.

Видео: YouTube/PolitNavigator News