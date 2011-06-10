Украинский истребитель перехватил на границе самолет контрабандистов

Они пытались перевезти в Румынию контрафактные сигареты.

Истребитель МиГ-29 украинских Военно-воздушных сил перехватил над Карпатами самолет Ан-2, на борту которого находились контрабандисты. Об этом информирует пресс-служба администрации государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел 7 августа над территорией Ивано-Франковской области. Сообщается, что экипаж самолета хотел незаконно вылететь на территорию Румынии. Воздушное судно было перехвачено за несколько десятков километров от госграницы.

На борту находились четверо мужчин. Уточняется, что после приземления контрабандисты попытались скрыться от пограничников на автомобилях, однако вскоре были задержаны. В ходе обыска у них были обнаружены контрафактные сигареты.

В настоящее время заведено уголовное дело о нарушении правил международных полетов.

Ранее британские ВВС заявили, что их истребители вылетали на "перехват" двух российских Ту-142.

Видео: Youtube / Державна прикордонна служба України

