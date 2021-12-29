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Украинский генерал Павлюк назвал дату "российского вторжения"
Сегодня, 9:05
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Украинский генерал Павлюк назвал дату "российского вторжения"

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По его мнению, под контроль РФ могут перейти восемь регионов на востоке Украины.

"Российское вторжение" на Украину может начаться 20 февраля. Об этом в интервью изданию The Times сообщил командующий Операцией Объединенных сил в Донбассе Александр Павлюк.

Он отметил, эта дата является последним днем Олимпийских игр-2022 и совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022". Павлюк заверил, Киев готов оказать сопротивление.

Россия может начать атаку 20 февраля, когда закончатся зимние Олимпийские игры. Эта дата нас беспокоит.

Александр Павлюк, генерал ВСУ

По его словам, в случае эскалации ситуации на Украине под контроль РФ могу перейти восемь регионов, расположенных на востоке страны, включая такие города как Днепр, Харьков и Одесса. Павлюк считает, Москва якобы попытается отсечь часть Украины от Черного моря и нанести удар по военному и промышленному секторам государства.

Ранее глава МИД Австралии призвала воздержаться от спекуляций на тему военной агрессии России.

Фото: pixabay.com

Теги: александр павлюк, российская агрессия, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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