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Украинский депутат захотел ударить коллегу и упал сам

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Инцидент произошел с политиком Владиславом Трубицыным.

Украинский депутат захотел ударить коллегу и упал сам. Инцидент попал на запись очевидцев. Ролик опубликован в Telegram-канале "Инсайдер.ua". Местные журналисты уточнили, что конфликт возник между представителем политической пропрезидентской партии "Слуга народа" Владиславом Трубицыным и  его коллегой из движения "Единство" Ярославом Федоренко. Неприятная ситуация произошла во время застолья в Киевском совете.

В кадре заметно, что парламентарии вместе распивают алкоголь и общаются. Неожиданно Трубицын резко замахивается и делает попытку напасть на Федоренко.  В результате насилия на полу оказался сам Трубицын и Евгения Кулеба, которая также присутствовал на застолье. Остальные депутаты помогли пострадавшим вставь на ноги.

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Фото и видео: Telegram / Инсайдер UA

Теги: верховная рада, владислав трубицын, депутат, драка
Категории: События на Украине, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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