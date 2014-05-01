Инцидент произошел с политиком Владиславом Трубицыным.

Украинский депутат захотел ударить коллегу и упал сам. Инцидент попал на запись очевидцев. Ролик опубликован в Telegram-канале "Инсайдер.ua". Местные журналисты уточнили, что конфликт возник между представителем политической пропрезидентской партии "Слуга народа" Владиславом Трубицыным и его коллегой из движения "Единство" Ярославом Федоренко. Неприятная ситуация произошла во время застолья в Киевском совете.

В кадре заметно, что парламентарии вместе распивают алкоголь и общаются. Неожиданно Трубицын резко замахивается и делает попытку напасть на Федоренко. В результате насилия на полу оказался сам Трубицын и Евгения Кулеба, которая также присутствовал на застолье. Остальные депутаты помогли пострадавшим вставь на ноги.

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Фото и видео: Telegram / Инсайдер UA