В Москве неизвестный открыл стрельбу из пистолета в метро

В МВД устанавливают подробности происшествия.

В Москве неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета в метро. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала РЕН ТВ. По информации от представителей СМИ, инцидент произошел на переходе подземной станции "Библиотека имени Ленина". Пострадавший пассажир якобы получил ранение в шею. Данных о том, поймала ли полиция злоумышленника, а также о поводе использования оружия, нет. В МВД уточнили, что заявление подано около 18 часов вечера 15 ноября. Пострадавший с места событий был госпитализирован. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ(за хулиганство). Виновного могут наказать ллишением свободы на срок до семи лет или штрафом в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Телеканал "360" взял комментарий у одного из региональных сотрудников полиции. В настоящее время МВД РФ проверяет поступившие сведения.

Могу точно сказать, это было не сегодня. представитель ведомства.

Напомним, что ранее на кадры попала драка пассажира поезда Московского центрального кольца (МЦК) с мигрантами. Иностранцы громко шумели в подземке, после чего местная жительница сделала им замечание. В ответ мужчины решили оскорбить женщину. За россиянку вступились другие пассажиры.

Смольный готов сотрудничать с китайскими метростроителями.

Фото: Piter.tv

