Евгений Шевченко рассказал, почему Киев и Москва не могут быть одной страной.

Украинский депутат предостерег страну от противостояния с Россией. Такое заявление сделал парламентарий из Верховной Рады Евгений Шевченко. Он дал интервью местной журналистке Наталии Влащенко. Программа размещена на YouTube-канале. Гость проекта уверен, что Киев может существовать только в том случае, если не решится на открытое противостояние Москве.

Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя. Евгений Шевченко, украинский депутат

Политик объяснил, что Украина, Белоруссия и РФ не способны находиться в едином государстве из-за имеющихся ментальных различий в обществах. При этом он призвал страны к жизни в абсолютной дружбе и спокойствии по отношению друг к другу.

Военный эксперт рассказал, что будет, если РФ нападает на Украину по "плану Саакашвили".

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