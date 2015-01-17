Украинский депутат предостерег страну от противостояния с Россией. Такое заявление сделал парламентарий из Верховной Рады Евгений Шевченко. Он дал интервью местной журналистке Наталии Влащенко. Программа размещена на YouTube-канале. Гость проекта уверен, что Киев может существовать только в том случае, если не решится на открытое противостояние Москве.
Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя.
Евгений Шевченко, украинский депутат
Политик объяснил, что Украина, Белоруссия и РФ не способны находиться в едином государстве из-за имеющихся ментальных различий в обществах. При этом он призвал страны к жизни в абсолютной дружбе и спокойствии по отношению друг к другу.
Военный эксперт рассказал, что будет, если РФ нападает на Украину по "плану Саакашвили".
Фото: Pixabay.com
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