Украинский блогер отобрал у ребенка подаренный им iPhone

Александр Волошин попытался отнять гаджет после того, как выключилась камера.

Украинский блогер отобрал у ребенка подаренный им ради видео iPhone 11. Ролик появился в Telegram-канале "Закулисье". На кадрах показан Александр Волошин. Молодой человек во время съемки ролика презентовал школьнице, чье имя не раскрывается, современный гаджет. После того, как камера выключилась, ютубер стал требовать у нее вернуть продукцию Apple обратно. Он объяснил, что презент был частью розыгрыша.

Это макет, телефон ненастоящий. Вы хотите проблем? Отдайте телефон, чтобы мы по-нормальному разошлись. Я вам сейчас две тысячи переведу на карточку. Что здесь происходит, женщина? Александр Волошин, блогер

Деньги украинец стал предлагать матери девочки после того, как родительница отказалась возвращать блогеру подарок. Она заявила, что если отобрать iPhone у ребенка, то девочка расплачется. Волошин хотел перечислить на банковскую карту семье сумму в две тысячи гривен (порядка пяти тысяч рублей) в обмен на гаджет. Когда женщина отказалась от сделки, блогер начал вырывать мобильное устройство из рук девочки. При этом он нецензурно бранился.

Блогер Руслан Усачев решил покинуть Россию по политическим причинам.

Видео: Telegram/Закулисье