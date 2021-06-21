Блогер Руслан Усачев решил покинуть Россию по политическим причинам

Усачев заявил, что у него "в какой-то момент щелкнуло: надо валить из России".

В понедельник, 21 июня Руслан Усачев на своем ютуб-канале опубликовал новое видео под названием "Пора валить из России".

В нем Усачев сообщает, что собирается покинуть страну. Он отмечает, что ранее не задумывался о переезде, но в последнее время все изменилось. Пандемия и новости в России подтолкнули его к действию.

Каждую неделю у меня выходят ролики с новостями, я во всем этом варюсь, смотрю на несправедливость, мракобесие, лицемерие, закручивание гаек, манипулирование фактами и просто бесстыдное поведение. Теперь надо чаще полы мыть в квартире, вдруг придется на них лицом лежать. заявил Руслан Усачев в видео.

В какое место переедет популярный блогер, неизвестно. Сам он говорит, что с июля собирается недолго пожить в нескольких странах, а потом решать, где осесть.

Ранее в июне в России задержали блогера Юрия Хованского, он частично признал вину по делу об оправдании терроризма.

Видео: YouTube / Руслан Усачев