Блогер Руслан Усачев решил покинуть Россию по политическим причинам

В понедельник, 21 июня Руслан Усачев на своем ютуб-канале опубликовал новое видео под названием "Пора валить из России".
В нем Усачев сообщает, что собирается покинуть страну. Он отмечает, что ранее не задумывался о переезде, но в последнее время все изменилось. Пандемия и новости в России подтолкнули его к действию.
Каждую неделю у меня выходят ролики с новостями, я во всем этом варюсь, смотрю на несправедливость, мракобесие, лицемерие, закручивание гаек, манипулирование фактами и просто бесстыдное поведение. Теперь надо чаще полы мыть в квартире, вдруг придется на них лицом лежать.
заявил Руслан Усачев в видео.
В какое место переедет популярный блогер, неизвестно. Сам он говорит, что с июля собирается недолго пожить в нескольких странах, а потом решать, где осесть.
Ранее в июне в России задержали блогера Юрия Хованского, он частично признал вину по делу об оправдании терроризма.
Видео: YouTube / Руслан Усачев
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