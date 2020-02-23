Украинский ТВ-канал показал советские фильмы о десантниках вопреки запрету

На Украине День защитника Отечества празднуют не в феврале, а в октябре. Это сделал бывший президент страны Петр Порошенко.

Утром в воскресенье, 23 февраля, украинский телеканал "Интер" провел тематический эфир в честь Дня защитника Отечества, который отмечается в этот день в России. В эфире были показаны картины "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".

Эфир случился несмотря на предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. На Украине запрещены тематические трансляции в честь 23 февраля. Совет считает, что так укрепляется "положительный образ работников государства-агрессора".

Отметим, что День защитника Отечества на Украине отмечается 14 октября, а не 23 февраля. Дату праздника перенес экс-президент страны Петр Порошенко.

Ранее мы сообщали о том, что мертвого украинского предпринимателя нашли в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары. Сергей Старицкий руководил телеканалом "Интер".