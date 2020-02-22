  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:56
97
Rybka123
Код вставки плеера

Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа

0 0

Мертвого украинского предпринимателя нашли в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары. Об  этом сообщает издание "Зеркало недели".

Согласно предварительной информации Сергей Старицкий совершил самоубийство. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В прошлом Старицкий занимал должность главы украинского телеканала "Интер", а также руководил департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

Ранее мы писали о том, что в Италии от коронавируса скончались два человека

Фото: Facebook / Sergei Staritsky

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии