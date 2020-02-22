Власти страны ограничили в регионах заражения все массовые мероприятия.

За сутки в Италии от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщили местные СМИ.

Первый случай гибели был зафиксирован в пятницу, 21 января, под итальянским городом Падуя в области Венето. Там от коронавируса скончался 78-летний мужчина. На следующий день стало известно о смерти женщины, проживающей в северной области Ломбардия.

На данный момент в Италии зафиксировано 29 случае заражения: 27 случаев выявлены в Ломбардии, еще два в Венето. В связи с этим власти ограничили в регионах деятельность коммерческих предприятий и отменили все массовые мероприятия.

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