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Украинские военные заявили, что вместо боевой подготовки их заставляли рыть окопы

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По словам одного из пленных, командование ВСУ хотело обмануть российскую воздушно-космическую разведку.

Украинские военнопленные заявили, что вместо боевой подготовки их заставляли рыть окопы. Об этом они сообщили в интервью "РИА Новости".

По словам одного из пленных, командование ВСУ хотело обмануть российскую воздушно-космическую разведку, и поэтому вместо боевой подготовки солдаты были вынуждены рыть окопы. Он добавил, что украинское командование хотело вырыть как можно больше окопов, чтобы с воздуха казалось, что у противника очень много позиций.

Другой военнопленный подтвердил, что многие из призванных в ВСУ по мобилизации практически не обучались военному делу, а выполняли приказы командования рыть окопы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили два пункта дислокации иностранных наемников в ДНР.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: боевая подготовка, военнопленные, окопы, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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