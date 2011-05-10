Украинские военные заявили, что вместо боевой подготовки их заставляли рыть окопы

По словам одного из пленных, командование ВСУ хотело обмануть российскую воздушно-космическую разведку.

Украинские военнопленные заявили, что вместо боевой подготовки их заставляли рыть окопы. Об этом они сообщили в интервью "РИА Новости".

По словам одного из пленных, командование ВСУ хотело обмануть российскую воздушно-космическую разведку, и поэтому вместо боевой подготовки солдаты были вынуждены рыть окопы. Он добавил, что украинское командование хотело вырыть как можно больше окопов, чтобы с воздуха казалось, что у противника очень много позиций.

Другой военнопленный подтвердил, что многие из призванных в ВСУ по мобилизации практически не обучались военному делу, а выполняли приказы командования рыть окопы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили два пункта дислокации иностранных наемников в ДНР.

Видео: Telegram / РИА Новости