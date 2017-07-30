Получение УПЦ КП автокефалии необходимо для утверждения независимости страны.

После признания автокефалии украинской православной церкви Киевский патриархат хочет забрать у Московского Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Такая информация появилась на сайте УПЦ КП, об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Украинский президент Петр Порошенко хочет получить УПЦ КП автокефалию уже четыре года. Однако до этого еще очень далеко. По словам политолога Александра Асафова, для начала нужно устранить конфликт между Русской православной церковью и украинской. Для этого Порошенко приписывает князю Владимиру некие европейские устремления и пытается связать религию с политикой.

Порошенко нужна автокефалия для того, чтобы установить полную власть в стране. Он хочет контролировать общество с помощью "вселенской" церкви, в которую вольются все христианские номинации, включая Московский и Киевский патриархаты. "Порошенко считает, что, разгромив православную церковь, он получит контроль над религиозной жизнью общества, сможет этим рычагом укреплять свои позиции", — отмечает эксперт.

Ранее мы писали, что РПЦ выделили участок под церковь в Петроградском районе.

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