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РПЦ выделили участок под церковь в Петроградском районе
Сегодня, 13:03
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alexandra08
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РПЦ выделили участок под церковь в Петроградском районе

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Религиозный объект появится около дома 11А по Константиновскому проспекту.

Правительство Северной столицы выделило участок площадью 2500 квадратных метров для церкви в Петроградском районе. Постановление по этому вопросу уже опубликовано на сайте Смольного.

Религиозный объект появится около дома 11А по Константиновскому проспекту. Этот участок земли у Смольного попросила Петербургская епархия РПЦ.

В течение месяца с религиозной организацией будет заключен договор безвозмездного пользования на период строительства. Постановление подписал губернатор Георгий Полтавченко.

Фото: Яндекс.Карты.

Теги: петроградский район , полтавченко , рпц , смольный
Категории: Новости СПб Лента новостей

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