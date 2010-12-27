РПЦ выделили участок под церковь в Петроградском районе

Религиозный объект появится около дома 11А по Константиновскому проспекту.

Правительство Северной столицы выделило участок площадью 2500 квадратных метров для церкви в Петроградском районе. Постановление по этому вопросу уже опубликовано на сайте Смольного.

Религиозный объект появится около дома 11А по Константиновскому проспекту. Этот участок земли у Смольного попросила Петербургская епархия РПЦ.

В течение месяца с религиозной организацией будет заключен договор безвозмездного пользования на период строительства. Постановление подписал губернатор Георгий Полтавченко.

Фото: Яндекс.Карты.