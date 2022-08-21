Украинские призывники рассказали, почему бегут в Россию

Некоторые из них заплатили деньги, чтобы покинуть страну.

Украинские призывники, добравшиеся до Мелитополя, рассказали, почему бегут в Россию. Об этом они рассказали в интервью "РИА Новости".

Один из призывников заявил, что не хотел идти в армию, но был вынужден поехать в Россию из-за невозможности попасть напрямую в Европу. Он добавил, что заплатил деньги людям. которые закрыли глаза на его попытку уехать из страны. По его словам, вся дорога обошлась в 2,5 тысячи долларов.

Также украинский призывник рассказал, что другие мужчины, которые пытались уйти от мобилизации, были задержаны на блокпосту российскими силовиками. После выяснения обстоятельств все, кто уехал из Украины, намерены через Россию добраться в Европу, чтобы встретиться с родными и близкими.

Ранее Арестович заявил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы.

Видео: Telegram / РИА Новости