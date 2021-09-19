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Украинские пограничники нашли под прицепом грузовика 16-летнего афганца

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Подросток прятался на запасном колесе под прицепом грузовика три дня.

Сотрудники пограничной службы Украины на пропускном пункте "Порубное" на границе с Румынией обнаружили под прицепом грузовика 16-летнего афганца. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Гражданина Афганистана нашли при осмотре транспортного средства. Отмечается, что он нелегально пытался незаконно добраться до стран Евросоюза. Подросток прятался на запасном колесе под прицепом грузовика три дня.

По данным Погранслужбы, водитель не знал о незванном пассажире. В ведомстве добавили, что подростка накормили и дали ему время прийти в себя. В настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Афганистан может столкнуться с острым продовольственным кризисом.

Видео: Youtube/Державна прикордонна служба України

Теги: беженцы из афганистана, незаконное пересечение границы, румыния, украина
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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Агафонов Чеслав
Сегодня 12:56

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