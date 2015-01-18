ВСУ провели тренировку по ликвидации живой силы противника около полуострова.

Украинские десантники и резервисты провели тренировки на границе с Крымом. Об этом на собственной странице на Facebook рассказали представители пресс-службы Командования объединенных сил ВСУ. Военнослужащие уточнили, что в рамках миссии отрабатывались действия по ликвидации живой силы противника, а также поведение на наблюдательных постах.

На постах наблюдения, расположенных вдоль административной границы со временно оккупированной территорией АР Крым, проведен ряд тренировок с применением резерва. пресс-служба КОС ВСУ

Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил, что подобные военные учения являются "обычным делом для воинов-десантников". По замыслу проведенной тренировки, военнослужащие при поддержке артиллерийских подразделений ликвидировали условного противника. При этом солдаты преодолели препятствия, а также смогли занять позиции на сложных участках местности.

Главком ВСУ объяснил запрет должностным лицам на посещение Донбасса.

Фото: Facebook/Командування об"єднаних сил ЗС України