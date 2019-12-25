Главком ВСУ объяснил запрет должностным лицам на посещение Донбасса

Валерий Залужный рассказал о смене руководства ООС.

Главком Вооруженных сил Украины объяснил запрет должностным лицам на посещение Донбасса. Об этом Валерий Залужный написал на официальной странице на Facebook. Специалист пояснил, что ограничения будут действовать десять дней из-за смены руководства Операции объединенных сил.

Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Надеюсь на понимание политиков и чиновников. Валерий Залужный, главком Генштаба ВС Украины.

Напомним, что в пресс-службе Верховной Рады заявили, что спикер парламента Дмитрий Разумков отменил визит на Донбасс из-за временного запрета на посещение региона, объявленного ВСУ. На прошлой неделе Владимир Зеленский уволил главу Генштаба Сергея Корнийчука и командующего ООС Владимира Кравченко. Их места заняли Сергей Шаптала и Александр Павлюк.

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Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

