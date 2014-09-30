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Украинские военные требуют выпустить их из завода "Азот"
Сегодня, 11:24
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Украинские военные требуют выпустить их из завода "Азот"

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Сейчас на комбинате находится около 300 боевиков.

Украинские военные, заблокированные на северодонецком заводе "Азот", потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на  источник в силовых структурах.

По информации участника переговоров, сейчас на комбинате находится около 300 боевиков. Они выдвинули условие выпустить их с заложниками из числа мирных жителей в соседний объект. Однако данное требование не устраивает российских военных.

По словам источника РИА Новости, переговоры продолжат. Боевики не смогут самостоятельно покинуть завод из-за того, что все пути для них заблокированы.

Ранее на Piter.tv: российские военные уничтожили украинскую авиатехнику в Днепропетровске.

Фото: Pexels

Теги: боевики, завод азот, заложники, лисичанский завод, спецоперация на украине, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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