Украинские военные требуют выпустить их из завода "Азот"

Сейчас на комбинате находится около 300 боевиков.

Украинские военные, заблокированные на северодонецком заводе "Азот", потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации участника переговоров, сейчас на комбинате находится около 300 боевиков. Они выдвинули условие выпустить их с заложниками из числа мирных жителей в соседний объект. Однако данное требование не устраивает российских военных.

По словам источника РИА Новости, переговоры продолжат. Боевики не смогут самостоятельно покинуть завод из-за того, что все пути для них заблокированы.

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