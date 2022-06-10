Минобороны РФ: российские военные уничтожили украинскую авиатехнику в Днепропетровске

Авиатехника ВВС Украины находилась на военном аэродроме Днепр.

Вооруженные силы России уничтожили украинскую авиатехнику в Днепропетровске. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Авиатехника ВВС Украины находилась на военном аэродроме Днепр. Российские военные уничтожили ее высокоточными ракетами воздушного базирования.

Также Конашенков сообщил, что в районе Харькова были поражены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники украинских войск.

Ранее мы сообщали, что масштабные российские учения завершились в Тихом океане.

Видео: Минобороны России