Группировки сил Тихоокеанского флота выполнили более 300 боевых упражнений

Масштабные российские учения завершились в Тихом океане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В учениях принимали участие группировки сил Тихоокеанского флота. За время проведения практических действий они выполнили более 300 боевых упражнений. 170 из них были с практическим применением оружия.

Также в Минобороны отметили, что в учениях были задействованы более 40 боевых кораблей и 20 летательных аппаратов.

Ранее Минобороны показало уничтожение украинского дрона комплексом "Стрела".

Видео: Минобороны России