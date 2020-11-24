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Масштабные российские учения завершились в Тихом океане

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Группировки сил Тихоокеанского флота выполнили более 300 боевых упражнений

Масштабные российские учения завершились в Тихом океане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В учениях принимали участие группировки сил Тихоокеанского флота. За время проведения практических действий они выполнили более 300 боевых упражнений. 170 из них были с практическим применением оружия.

Также в Минобороны отметили, что в учениях были задействованы более 40 боевых кораблей и 20 летательных аппаратов.

Ранее Минобороны показало уничтожение украинского дрона комплексом "Стрела".

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, тихий океан, учения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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