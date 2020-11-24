Масштабные российские учения завершились в Тихом океане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В учениях принимали участие группировки сил Тихоокеанского флота. За время проведения практических действий они выполнили более 300 боевых упражнений. 170 из них были с практическим применением оружия.
Также в Минобороны отметили, что в учениях были задействованы более 40 боевых кораблей и 20 летательных аппаратов.
Ранее Минобороны показало уничтожение украинского дрона комплексом "Стрела".
Видео: Минобороны России
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