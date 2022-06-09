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Минобороны показало уничтожение украинского дрона комплексом "Стрела"

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Беспилотник был поражен зенитной управляемой ракетой.

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинского дрона "Фурия" комплексом противовоздушной обороны "Стрела-10".

На опубликованных кадрах показан пуск зенитной управляемой ракеты по беспилотнику и ее попадание в цель. На месте встречи ракеты и аппарата остается черный след, а после показаны обломки дрона на земле.

В пресс-службе Минобороны отметили, что украинский беспилотник был обнаружен благодаря точным и слаженным действиям боевого расчета.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация за сутки уничтожила 200 украинских националистов.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотник, минобороны россии, пво, стрела-10, фурия
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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